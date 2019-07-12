Зеленский и Филатов договорились о завершении ремонта Центрального моста в Днепре до 14 сентября, иначе мэр уйдет в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост (автодорожный мост №2) не будет отремонтирован до 14 сентября.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку", - сказал Зеленский в ходе поездки в Днепр в пятницу, проводя вместе с Филатовы осмотр моста.

Президент добавил, что для него главное – это комфорт горожан.

В свою очередь, Филатов повторил условие: "Еще раз: если я не открываю – пишу заявление".

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский отметил, что только на основе озвученных технических характеристик моста ему сложно оценить его качество, так как он "обычный человек".

При этом руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который также присутствовал на осмотре моста, подчеркнул, что мост должен быть построен качественно.

Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), соединяет правый и левый берег Днепра. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.