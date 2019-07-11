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18:11 11.07.2019

Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный, утверждает бельгийская прокуратура

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 Владельцем тайника со взрывчаткой, обнаруженного ранее на этой неделе в коммуне Андерлехт в Брюсселе, оказался умерший в 2011 году бывший российский военнослужащий, сообщают в четверг местные СМИ со ссылкой на прокуратуру.

"Сумка, в которой находились взрывчатые вещества, ножи и кастеты, принадлежала мужчине, бывшему российскому военному, который родился в 1965 году и умер в 2011 году", - приводят СМИ выдержки из заявления прокуратуры.

Полное имя этого человека не называется, известны лишь его латинские инициалы - ''G.A.". Отпечатки его пальцев были обнаружены на кусочке скотча на упаковке одного из ножей.

В прокуратуре взяли показания у владельца дома, сдававшего квартиру выходцу из РФ. Выяснилось, что бывший военный был "психически неуравновешенным и склонным к паранойе".

Между тем, прокуратура намерена закрыть это дело, поскольку мужчина скончался в 2011 году.

Ранее на этой неделе сообщалось, что брюссельский домовладелец, затеявший ремонт своего здания в столичной коммуне Андерлехт, обнаружил во время работ под лестницей значительное количество взрывчатого вещества и запас гвоздей и болтов.

Заготовки для самодельных взрывных устройств напоминали изделия, которые применяли террористы во Франции и Бельгии. Вместе с этими материалами было обнаружено несколько детонаторов, а также ножи и кастет.

Теги: #рф #брюссель #оружие #тайник #военный
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