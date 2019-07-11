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13:30 11.07.2019

Для украинских библиотек в 2019 году закупят около 678 тыс. книг на 87 млн грн – Минкультуры

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Для украинских библиотек в 2019 году закупят около 678 тыс. книг на 87 млн грн – Минкультуры

В Министерстве культуры Украины констатируют, что в 2019 году для библиотек закупят около 678 тыс. экземпляров книг на 87 млн грн.

"В 2014-2015 годах мы имели статистику, которая очень пугала. Имею в виду тех людей, которые брали хотя бы раз в год книжку. Она и сейчас тревожная, особенно в регионах Украины. Поэтому для нас важно сотрудничество еще и в том направлении, что мы беремся за реформирование библиотек, библиотечных отделений", - сказал министр культуры Украины Евгений Нищук на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, в 2018 году в Украине было закуплено книг для библиотек на 114,5 млн грн, а в текущем году книг закупят на 87 млн грн. Также министр допускает выделение дополнительных средств на программу в сентябре при перераспределении бюджетных средств.

Отмечается, что исходя из финансирования, в 2019 году будет закуплено около 678 тыс. экземпляров.

В этом году в отборе принимает участие 39% детской и подростковой литературы и 61% - литературы для взрослых.

Теги: #библиотеки #бюджет #минкультуры #книги
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