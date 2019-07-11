События

13:27 11.07.2019

Двое россиян арестованы в Беларуси в связи с ЧП на салюте в Минске, обвинение им пока не предъявлено

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Двое граждан России, задержанные ранее в связи с ЧП на салюте на День независимости в Минске, заключены под стражу, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

"Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней. В эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу", - сказал Носкевич журналистам в Минске в четверг.

По его словам, задержанные россияне сотрудничают со следствием. "Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия", - полагает глава СК.

Носкевич сообщил, что следствием все еще рассматриваются четыре версии произошедшего. "Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой - они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали, это самый актуальный предмет расследования", - добавил глава СК.

3 июля - в День независимости Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - во время праздничного салюта в Минске произошли подрывы трех мортир, из которых производился салют. В результате взрывов погибла женщина, еще 10 человек получили травмы. Взрывной волной выбило стекла в окрестных домах.

Во время салюта в Минске очевидцы в социальных сетях сообщали о ЧП. В частности, были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых видно, что разрыв снарядов происходил очень низко, практически у самой земли.

СК Белоруссии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса республики.

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад).

4 июля в рамках возбужденного уголовного дела в Минске были задержаны два представителя компании-поставщика.

Теги: #салют #чп #беларусь
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