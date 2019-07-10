Жители возвращаются в аварийный дом в Лисичанске – ГСЧС

В Лисичанске (Луганская обл.) спасатели эвакуировали более 60 человек из дома 1944 года постройки, в котором по стенам уже начали расползаться трещины, в здание возвращаются жители дома, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 10 июля свои квартиры вернулись 12 человек (из них 5 детей), 38 человек (из них 10 детей) разместились у родственников и 1 в общежитии. В палаточном городке ГСЧС остаются 10 человек (из них 7 детей)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Как сообщалось ранее, 9 июля в 04:10 в г.. Лисичанск по ул. Попова, 15 в трехэтажном одноподъездном жилом доме наблюдается обвал штукатурки, трещины стен (дом на 39 квартир, в 1944 году застройки. С 2012 года признан аварийным). Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация жителей (61 человек из них 22 ребенка).

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Органы местной власти решают вопрос об отселении эвакуированных граждан.