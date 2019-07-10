Джонсон не исключает приостановки работы парламента ради выхода Британии из ЕС до 31 октября

Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон на теледебатах со своим соперником, нынешним главой МИД Джереми Хантом заявил, что может принять решение о приостановке работы парламента, чтобы завершить Brexit.

"Я ничего не исключаю. Я думаю, что это абсолютно странно на данном этапе переговоров для Великобритании ослаблять свои собственные позиции", - заявил Джонсон.

При этом он отказался отвечать на вопрос Ханта, готов ли будет уйти с поста премьер-министра, если Brexit не состоится до обозначенного им срока 31 октября.

"Я думаю, что очень важно не допустить никаких обстоятельств, при которых мы не выйдем 31 октября. Я не хочу, чтобы ЕС ожидал, что они будут поощрять мою отставку, отказываясь согласовать сделку", - отметил Джонсон.

В свою очередь, Хант отказался от сценария, при котором парламент может быть закрыт.

"Когда парламент был закрыт против его воли, у нас фактически была гражданская война. (...) Мой ответ на это - нет", - сказал он.

Глава МИД отметил, что также хочет, чтобы Великобритания покинула ЕС до 31 октября. Однако готов поддержать дальнейшие задержки Brexit, если это поможет достичь соглашения.

Джонсон прокомментировал, что "задержка не дает сделки". По его словам, Хант "явно не стремится к выходу из ЕС до 31 октября" и отсутствие жестких сроков - "абсолютно пораженческая" позиция.

В то же время, когда кандидатов попросили поднять руки, если они считают, что Великобритания может покинуть ЕС к 31 октября, оба сделали это.

В конце 2018 года правительство Терезы Мэй и представители Брюсселя согласовали проект соглашения об условиях Brexit, однако этот документ требовал ратификации со стороны властей всех 27 стран-участниц ЕС, а также британского парламента.

Соглашение по Brexit несколько раз провалилось на голосовании в британском парламенте, после чего в Брюсселе предложили отложить Brexit, чтобы Лондон успел найти выход из сложившейся ситуации.

Теперь Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit.