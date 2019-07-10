События

00:41 10.07.2019

Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную встречу для обсуждения ядерной программы Ирана

2 мин читать
Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную встречу для обсуждения ядерной программы Ирана

Внеочередная встреча Совета управляющих МАГАТЭ пройдет в среду, чтобы обсудить последние данные организации по иранской ядерной программе.

Встреча созывается по запросу Вашингтона.

"Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт запросила экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить последний, вызывающий обеспокоенность, доклад генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе иранского режима", - говорилось в сообщении постпредства США в Вене.

В свою очередь Иран раскритиковал запрос США.

"Тот факт, что США являются первой и главной стороной, которая нарушает условия (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана - ИФ) СВПД, и при этом делает такой запрос, указывает на их изоляцию, ставшую результатом их противления многостороннему подходу и правопорядку в международных делах", - отмечалось в заявлении миссии Ирана при МАГАТЭ.

СВПД был заключен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) и Ираном. Однако 8 мая 2018 президент Дональд Трамп объявил, что США года выходят из СВПД.

8 мая 2019 года, спустя год после выхода США из соглашения, в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего по запуску платежного механизма INSTEX и по его распространению на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%. Позже стало известно, что Иран начал обогащать уран до уровня в 4,5%.

Кроме того, как сказал Аракчи, Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе снижения обязательств по СВПД, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

Теги: #магатэ #свпд #встреча #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:19 09.07.2019
Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном

Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном

01:05 09.07.2019
В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

20:05 08.07.2019
Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

19:17 08.07.2019
В Тегеране предупредили Лондон о последствиях в случае отказа отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

В Тегеране предупредили Лондон о последствиях в случае отказа отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

09:34 08.07.2019
Иран официально объявил об отступлении от обязательств по соглашению в области обогащения урана

Иран официально объявил об отступлении от обязательств по соглашению в области обогащения урана

05:03 08.07.2019
Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы

Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы

18:38 07.07.2019
Лондон призвал Тегеран к соблюдению в полной мере условий СВПД

Лондон призвал Тегеран к соблюдению в полной мере условий СВПД

14:37 07.07.2019
ЕС выразил озабоченность повышением уровня обогащения урана Ираном

ЕС выразил озабоченность повышением уровня обогащения урана Ираном

12:58 07.07.2019
Инспекторы МАГАТЭ проверят и доложат о повышении Ираном уровня обогащения урана

Инспекторы МАГАТЭ проверят и доложат о повышении Ираном уровня обогащения урана

10:56 07.07.2019
Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Четверо украинских военных ранены во вторник в зоне ООС, один получил боевую травму

САП обжалует оправдательный приговор в деле одесского завода "Краян"

САП обжалует оправдательный приговор в деле одесского завода "Краян"

Замглавы Укргосархива задержан на взятке - НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Чиновник полиции Винницкой области задержан при получении взятки в $8000 - СБУ

США и Китай возобновили торговые переговоры – ТВ

Решение о проведении военного парада зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ – Порошенко

Суд освободил из под стражи "экс-министра здравоохранения Крыма" Михальчевского – Сарган

В Крыму достаточно воды для потребностей населения, ее не хватает для военных и промышленных целей – координатор ИС

Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей подлодке "Комсомолец"

НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

Зеленский уволил 46 руководителей райадминистраций в 12 областях

Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе"

Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА