Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную встречу для обсуждения ядерной программы Ирана

Внеочередная встреча Совета управляющих МАГАТЭ пройдет в среду, чтобы обсудить последние данные организации по иранской ядерной программе.

Встреча созывается по запросу Вашингтона.

"Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт запросила экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить последний, вызывающий обеспокоенность, доклад генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе иранского режима", - говорилось в сообщении постпредства США в Вене.

В свою очередь Иран раскритиковал запрос США.

"Тот факт, что США являются первой и главной стороной, которая нарушает условия (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана - ИФ) СВПД, и при этом делает такой запрос, указывает на их изоляцию, ставшую результатом их противления многостороннему подходу и правопорядку в международных делах", - отмечалось в заявлении миссии Ирана при МАГАТЭ.

СВПД был заключен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) и Ираном. Однако 8 мая 2018 президент Дональд Трамп объявил, что США года выходят из СВПД.

8 мая 2019 года, спустя год после выхода США из соглашения, в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего по запуску платежного механизма INSTEX и по его распространению на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%. Позже стало известно, что Иран начал обогащать уран до уровня в 4,5%.

Кроме того, как сказал Аракчи, Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе снижения обязательств по СВПД, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.