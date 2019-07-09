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19:31 09.07.2019

Сближение России и Украины неизбежно – Путин

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Сближение России и Украины неизбежно – Путин

Президент РФ Владимир Путин считает неизбежным строительство союзнических отношений между Россией и Украиной.

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы сказал даже, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге, мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - сказал Путин в фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Слова Путина из интервью в фильме, который был показан на фестивале в итальянской Таормине, опубликованы на сайте телеканала НТВ.

Теги: #росія #путін #україна
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