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17:57 09.07.2019

Детективы НАБУ уведомили министра Насалика о подозрении

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Детективы НАБУ уведомили министра Насалика о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомили о подозрении министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о внесении в электронные декларации недостоверных сведений.

"Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции" чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях (за 2015-2018 годы)", - говорится в сообщении САП.

Действия министра квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,500 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В сообщении САП не указана фамилия министра.

Насалик является министром энергетики и угольной промышленности с апреля 2016 года.

Теги: #насалик #набу #сап #декларация #подозрение
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