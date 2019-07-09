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17:00 09.07.2019

НАБУ и СБУ проводят обыски в фонде Госимущества

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НАБУ и СБУ проводят обыски в фонде Госимущества

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины (CБУ) осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве, сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook во вторник.

"Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить относительно упомянутых следственных действий. Детали – позже", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о задержании детективами НАБУ и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова и обысках у него в кабинете. В то же время вице-премьер Павел Розенко опроверг информацию о задержании Трубарова и заявил, что тот находился на заседании правительственного комитета, предоставив соответствующие доказательства.

Как сообщил агентству "Интерфакс Украина" источник в ФГИ, в центральном офисе ведомства во вторник неизвестные лица в штатском проводили следственные действия. По его словам, и.о. главе Фонда Трубарову они вручили какую-то бумагу.

Собеседник агентства также опроверг факт задержания руководителя Фонда. "После этих событий Трубаров уехал в Кабмин", - сказал он.

Теги: #фги #сбу #набу #обыски
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