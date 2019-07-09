Информация о минировании харьковских вузов не подтвердилась

Полиция обследовала здания и прилегающую территорию Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьковского национального университета городского хозяйства и Харьковского национального университета искусств и не нашла никаких взрывных устройств.

"Специалисты обследовали 4,5 тыс. кв.м помещений и более 2 тыс. кв.м прилегающей территории объектов, эвакуировали 600 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция также завершила проверку поступившей в понедельник информации о минировании железнодорожного вокзала и всех торговых центров в Харькове.

"Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию объектов, эвакуировали 3258 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшествиях внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений соответствующих отделов полиции.