События

13:48 09.07.2019

Информация о минировании харьковских вузов не подтвердилась

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Информация о минировании харьковских вузов не подтвердилась

Полиция обследовала здания и прилегающую территорию Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьковского национального университета городского хозяйства и Харьковского национального университета искусств и не нашла никаких взрывных устройств.

"Специалисты обследовали 4,5 тыс. кв.м помещений и более 2 тыс. кв.м прилегающей территории объектов, эвакуировали 600 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция также завершила проверку поступившей в понедельник информации о минировании железнодорожного вокзала и всех торговых центров в Харькове.

"Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию объектов, эвакуировали 3258 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшествиях внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений соответствующих отделов полиции.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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