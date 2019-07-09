Образовательные закупки в текущем году должны быть осуществлены вовремя - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич призывает местные органы вовремя осуществить закупки в сфере образования до начала нового учебного года.

В ходе координационного совета по вопросам внедрения реформы в сфере образования Гриневич отметила, что в прошлом году были проблемы с закупками, и к учебному году школы были полностью готовы лишь в нескольких областях.

"В этом году все закупки должны быть проведены вовремя. В том числе из-за того, что образовательную субвенцию на Новую украинскую школу мы отдали значительно раньше, чем в прошлом году", - сказал министр на координационном совете во вторник в Киеве.

По ее словам, на данный момент местными органами закуплено: 18% от необходимых дидактических материалов, 20% - мебели, 15% - компьютерного оборудования, 6% - мультимедийного оборудования.

Гриневич добавила, что в лидерах закупок Сумская, Одесская области и город Киев. Медленнее закупки проходят в Ивано-Франковской и Запорожской областях.