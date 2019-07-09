На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

Редакционный совет NewsOne обнародовал заявление, в котором расценивает, как давление, проведенную накануне акцию протеста праворадикальных организаций возле здания телеканала против так называемого "телемоста".

"Мы, члены Международного редакционного совета телеканала Newsone, решительно осуждаем факты беспрецедентного давления со стороны крайне правых радикалов и запугивания журналистов телеканала в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей", - говорится в тексте заявления.

Также на телеканале отметили, что, по их мнению, Украина уже длительное время находится среди лидеров в мире по количеству случаев насилия в отношении работников СМИ, препятствования их деятельности и отсутствие реакции на неправомерные действия радикалов как правоохранительных органов, так и первых лиц государства, в частности, президента Украины.

Как сообщалось, 8 июля в Киеве возле здания телеканала NewsOne прошла акция протеста против так называемого "телемоста" с пророссийским пропагандистским телеканалом.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

На телеканале NewsOne заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллировав к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)". В то же время NewsOne не уточняет название канала, с которым планировался телемост.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что цель анонсированного телемоста – разделить украинцев на два лагеря в преддверии выборов и призвал граждан не поддаваться на провокации.

В понедельник телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.