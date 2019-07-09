В Луганской области спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного здания

В Лисичанске (Луганская обл.) спасатели эвакуировали более 60 человек из дома 1944 года постройки, в котором по стенам уже начали расползаться трещины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 июля в 04:10 в г.. Лисичанск по ул. Попова, 15 в трехэтажном одноподъездном жилом доме наблюдается обвал штукатурки, трещины стен (дом на 39 квартир, в 1944 году застройки. С 2012 года признан аварийным). Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация жителей (61 человек из них 22 ребенка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Органы местной власти решают вопрос об отселении эвакуированных граждан.