События

07:51 09.07.2019

В Луганской области спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного здания

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В Лисичанске (Луганская обл.) спасатели эвакуировали более 60 человек из дома 1944 года постройки, в котором по стенам уже начали расползаться трещины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 июля в 04:10 в г.. Лисичанск по ул. Попова, 15 в трехэтажном одноподъездном жилом доме наблюдается обвал штукатурки, трещины стен (дом на 39 квартир, в 1944 году застройки. С 2012 года признан аварийным). Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация жителей (61 человек из них 22 ребенка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Органы местной власти решают вопрос об отселении эвакуированных граждан.

Теги: #эвакуация #аварийное_здание #украина #луганская_область
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