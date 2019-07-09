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07:28 09.07.2019

В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль помощницы кандидата в Раду от "Слуги народа"

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В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль помощницы кандидата в Раду от "Слуги народа"

В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль помощницы кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа", сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

"Около 21:35 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение от местного жителя о возгорании авто в центре Херсона. Полицейские установили, что автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате возгорания никто из граждан не пострадал.

Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшего. Первоочередные следственные действия продолжаются.

В свою очередь, кандидат в парламентарии от "Слуги народа" по округу №182 (г.Херсон) Павел Павлиш сообщил, что подожженный автомобиль принадлежит его доверенному лицу.

"Сегодня моему доверенному лицу подожгли авто. Напротив штаба Слуга Народу - Команда Зеленского в Херсоне и Крыму. Нас не испугать!", - говорится в заявлении партии.

Кроме того, он высказал предположение о якобы причастности к инциденту представителей бывшей "Партии Регионов" экс-президента Виктора Януковича.

Теги: #авто #херсон #украина #поджог #выборы
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