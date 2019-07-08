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16:01 08.07.2019

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

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СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

Один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского Промсвязьбанка, через который Кремль финансирует войну против Украины, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Луценко журналистам в понедельник.

По его словам, Промсвязьбанк определен страной-агрессором как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации.

"Таким образом, через одного человека связан российский банк, который проводит финансирование, в том числе войны против Украины. С другой стороны, он же является бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, это достаточная информация для того, чтобы СНБО принял санкции к этому телеканалу", - сказал генпрокурор.

На странице в "Фейсбук" Луценко написал, что информация о бенефициарных владельцах получена СБУ и Генпрокуратоурой.

"Эта информация является достаточной для созыва СНБО и введения санкций против связанного с терроризмом телеканала. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", - пояснил он.

 

Теги: #newsone #сбу #генпрокуратура #промсвязьбанк #телемост
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