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11:54 08.07.2019

Верховный суд изменил подсудность в деле Ефремова, скоро его могут выпустить из-под ареста

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Верховный суд изменил подсудность в деле Ефремова, скоро его могут выпустить из-под ареста

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что Верховный суд изменил подсудность в деле экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

"Друзья, приветствую решение Верховного суда об изменении подсудности в деле об изменении меры пресечения Александру Ефремову. Больше нет… ни одного шанса держать его в тюрьме", - написал Портнов на своей странице в Facebook в понедельник.

Он надеется, что Ефремов будет освобожден из-под стражи "в самое ближайшее время".

При этом Портнов не указал, какой суд будет вести дело Ефремова.

Как сообщалось, экс-главу парламентской фракции Партии регионов Александа Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Дело слушается в Старобельском районном суде Луганской области.

В конце июня Конституционный суд Украины признал неконституционной норму УПК, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей. Эта норма (ч. 5 ст. 176 УПК) применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований.

 

Теги: #верховный_суд #ефремов #арест #портнов
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