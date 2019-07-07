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21:53 07.07.2019

Украина впервые обратилась о приобретении военного оборудования через программу Минобороны США, запрос будет рассмотрен

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Украина впервые обратилась о приобретении военного оборудования через программу Минобороны США, запрос будет рассмотрен

Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Минобороны США, который будет рассматриваться, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - приводит его слова Twitter посольства США в Украине.

Тейлор подчеркнул, что США стойко стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и реформирования оборонного сектора Украины.

Теги: #сша #посол #вооружение
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Интерфакс-Украина
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