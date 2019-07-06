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16:17 06.07.2019

Украинские правоохранители разоблачили сеть онлайн-казино, площадки которых размещались на территории стран ЕС

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Украинские правоохранители разоблачили сеть онлайн-казино, площадки которых размещались на территории стран ЕС

Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины прекратили деятельность группы лиц, которые наладили функционирование сети онлайн-казино (запрещено на территории Украины). В составе группы – иностранные граждане.

Как сообщается в субботу на сайте Национальной полиции Украины, было установлено место нахождения транзитного сервера, с которого осуществлялось администрирование трех онлайн-казино. Площадки этих игорных заведений размещались на территории стран Европейского Союза. В Украине казино работало под видом легального распространения государственных лотерей одного из операторов лотерейного рынка.

Злоумышленники использовали как легальное программное обеспечение для распространения лотерей в учреждениях, так и переделанные программы имитации игры на игровом автомате.

В состав группы, наладившей подпольный бизнес, входили граждане Украины и одной из европейских стран. Иностранцы обеспечивали непрерывную работу серверного оборудования за пределами Украины.

Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и прокуратуры Черкасской области 4 и 5 июля провели санкционированные обыски на территории Хмельницкой и Киевской областей (по месту жительства фигурантов, в игорных заведениях и помещениях со спецоборудованием).

По результатам обысков прекращена деятельность 5 игорных заведений, замаскированных под распространителей государственных лотерей. Также остановлена работа транзитного сервера, с которого осуществлялось администрирование трех онлайн-казино. Помимо этого, у правонарушителей изъяты 255 единиц компьютерного и серверного оборудования, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 680 тыс. грн.

Теги: #ес #украина #казино
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