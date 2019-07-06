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08:36 06.07.2019

Правоохранители снова ликвидировали на Киевщине незаконные посевы наркосодержащих растений

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Правоохранители снова ликвидировали на Киевщине незаконные посевы наркосодержащих растений

Правоохранители в Киевской области в очередной раз ликвидировали незаконные посевы конопли и мака.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области, полицейские Вышгородского отдела полиции во время проведения обыска на частной территории в с.Глебовка по ул.Бахчевая обнаружили и изъяли 31 растение конопли. Как утверждает хозяин, зелье он выращивал с целью собственного потребления.

Также в г.Чернобыль 48-летняя местная жительница выращивала мак для собственных нужд. При проведении обыска полицейские обнаружили и изъяли 141 растения запрещенного зелья.

Правоохранители направили изъятые кусты растений на экспертизу. По фактам незаконных посевов наркосодержащих растений открыты уголовные производства.

Правоохранители отмечают, что в соответствии со ст.310 Уголовного кодекса Украины за незаконный посев или выращивание снотворного мака в количестве от 100 до 500 растений, конопли в количестве от 10 до 50 растений предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Теги: #киевщина #ликвидация #украина #наркотики
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