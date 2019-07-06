СБУ объявила о подозрении и.о. начальника Нацполиции в порту "Херсон" за взятку

Служба безопасности Украины объявила о подозрении разоблаченному на взятке исполняющему обязанности начальника одного из подразделений отделения Национальной полиции в порту "Херсон", сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал полторы тысячи долларов США ежемесячно от жителя областного центра. За указанную сумму полицейский обещал не притягивать человека к ответственности за незаконный рыбный промысел", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника полиции согласно ст.208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы неправомерной выгоды.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.