События

20:36 05.07.2019

Трамп вступился за дочь, ставшую героиней мемов из-за активности на G20

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Трамп вступился за дочь, ставшую героиней мемов из-за активности на G20

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его дочь и советница Иванка Трамп прекрасно справилась со своими обязанностями в ходе поездки на саммит "группы двадцати" в Осаку.

По его мнению, "она прекрасно выполнила свою работу" и "понравилась иностранным лидерам". Так Трамп ответил на критику в адрес своей дочери со стороны СМИ и соцсетей после саммита G20.

Ранее некоторые западные СМИ раскритиковали присутствие Иванки Трамп на встречах с мировыми лидерами на полях G20.

В частности, на одной из видеозаписей видно, что Иванка Трамп сделала несколько комментариев в ходе частной беседы президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Терезы Мэй и на тот момент главы МВФ Кристин Лагард. Многие СМИ сочли этот шаг со стороны дочери американского лидера неуместным.


В интернете появилось много мемов с изображением Иванки Трамп. Кроме того, журналистка издания The Daily Beast Эрин Райан запустила целый флешмоб в твиттере с хэштегом #UnwantedIvanka. Идея состоит в том, чтобы публиковать фотографии значимых исторических и культурных событий, вставляя в них посредством графического редактора изображения дочери Трампа.

Так, пользователи, например, "поместили" ее на Ялтинскую конференцию...

Your presence at the G20 was an emabarassment and diminish our country. #unwantedivanka pic.twitter.com/4Y11IQkuZi

— Jjp (@Jilljpgood1) 30 июня 2019 г.
...а также на подписание Декларации о независимости США.

At the signing of the Declaration of Independence. #unwantedivanka pic.twitter.com/2DZom7Q1HQ

— Peter Flynn (une offre hostile) (@pflynnhockey) 30 июня 2019 г.

Саммит G20 состоялся 28-29 июня в японской Осаке.

Теги: #сша #дочь #трамп
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