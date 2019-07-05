События

13:07 05.07.2019

В Украине на выходных немного потеплеет, везде пройдут кратковременные грозовые дожди

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В Украине на выходных немного потеплеет, везде пройдут кратковременные грозовые дожди

В ближайшие сутки, 6 июля, вследствие перемещения влажной прохладной воздушной массы с северо-запада Европы, ночью в большинстве областей Украины, днем преимущественно в юго-восточной половине страны ожидается неустойчивая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью почти по всей Украине, кроме большинства западных областей, днем в Крыму, Приазовье, восточных и Днепропетровской областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков.

Ветер западных направлений, 5-10 м/с, днем на востоке местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14 °, днем 20-25 °; на юге страны ночью 15-20 °, днем 24-29 °.

В Киеве - ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 июля самая высокая температура днем была 33,9 градусов тепла в 1924 году, самая низкая ночью - 7,9 градусов выше ноля в 1912 году.

Ночью 7 июля в Украине преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе, днем в западных, северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Карпатах значительные дожди.

Температура ночью 11-16°, на юге до 19°; днем 23-28°, на юге 27-32°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град.

В Киеве 7 июля ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

5 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #украина
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