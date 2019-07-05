Россия увеличивает количество войск у украинской границы

Российская Федерация наращивает группировку своих войск вдоль российско-украинской границы, заявил заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

"Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание", - сказал он в эфире "Громадське" в четверг вечером.

По словам Бондаря, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

"Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. Но за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим РФ, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы ", - пояснил генерал-майор.

Ранее заместитель командующего штаба ООС заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской.