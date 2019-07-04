События

16:41 04.07.2019

Скончался боец ВСУ, тяжело раненный в ходе выполнения боевой задачи близ Марьинки

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Скончался боец ВСУ, тяжело раненный в ходе выполнения боевой задачи близ Марьинки

В четверг от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области, скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины, старший солдат Эдуард Лобода, сообщает Командование операции Объединенных сил.

"Командование объединенных сил выражает соболезнования семье и близким старшего солдата Эдуарда Лободы, который сегодня, 4 июля, скончался от тяжелых ранений, полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Теги: #всу #марьинка #оос #смерть
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