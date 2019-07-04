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10:57 04.07.2019

Центральный аппарат ГНС пополнился 150 сотрудниками

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Центральный аппарат ГНС пополнился 150 сотрудниками

Центральный аппарат Государственной налоговой службы (ГНС) пополнился 150 сотрудниками, в ближайшее время состоится перевод 30% сотрудников ГФС, сообщил глава службы Сергей Верланов.

"Мы уже начали перевод сотрудников из ГФС в ГНС. Сегодня в центральном аппарате работает около 150 сотрудников. Где-то месяц я там был один", – сказал он на встрече с представителями Американской торговой палаты в среду.

Верланов напомнил, что Кабмин уже добрил создание территориальных органов ГНС. "Когда переведем минимум 30% сотрудников, Кабмин сможет возложить на ведомство налоговые функции", – добавил.

По оценкам главы ГНС, на это потребуется около двух-трех недель.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил предельную численность ГНС - 1,628 тыс. сотрудников в аппарате, 28,752 тыс. – в территориальных органах.

В аппарате ГФС после разделения остается 498 сотрудников и еще 10,3 тыс. - в территориальных органах: они будут работать на таможенном направлении до создания таможенной службы.

Теги: #налоговая #гнс #гфс
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