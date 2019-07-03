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13:19 03.07.2019

В МВД поступило более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах в Раду, в основном – о незаконной агитации

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В МВД Украины поступило 1 663 сообщений о нарушении избирательного законодательства в ходе избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

На брифинге в среду в Киеве он отметил, что в МВД только за минувшие сутки поступило 139 сообщений о правонарушениях.

"Если говорить с начала избирательной кампании, то сейчас у нас таких сообщений уже 1 663. Больше всего в Запорожской области – 191, Киев – 130, Харьковская и Одесская. Меньше всего – Волынь, Львов, Тернопольская, Черниговская и Хмельницкая области", - сказал он.

В частности, по незаконной агитации зарегистрировано 1262 случая, подкуп – 138, препятствие осуществления предвыборного права – 50, хулиганство – 41, порча имущества -14, сбор персональных данных – 8 и финансовые нарушение избирательной кампании – 3 случая.

По словам Стойко, правоохранители на данный момент больше всего обращают внимание на нарушения связанные с подкупом избирателей.

Стойко отметил, что на данный момент составлено 285 административных протоколов.

Теги: #верховна_рада #мвд #выборы
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