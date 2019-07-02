На Майдане проходит акция протеста против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Акция протеста против решения Верховного суда и Центральной избирательной комиссии о регистрации экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля проходит на Майдане Независимости в центре Киева во вторник вечером.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время на центральной площади украинской столицы возле монумента Независимости собралось около тысячи человек, включая большое количество журналистов, общественных активистов и некоторых политиков, они общаются между собой. Некоторые из них держат в руках небольшие самодельные плакаты. Многие снимают происходящее на мобильные телефоны.

Среди участников митинга замечены народные депутаты Мустафа Найем и Егор Соболев, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, политолог Александр Палий, адвокат Маси Найем.

Какая-либо партийная символика на акции отсутствует.

Поводом для сбора стала публикация активиста Романа Синицына в соцсети Facebook, который отметил, что Клюева и Шария "зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными". "А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной сотни. Я этого терпеть не собираюсь. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан… Неважно за кого вы, за Порошенко, по Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского. Главное, чтобы вы были за Украину… Пледы и партийную символику не берите. Все остальное можно", - написал он около 16:30.

Сообщение на данный момент распространили более 2,6 тыс подписчиков. Также в соцсети было создано событие "Терпеть больше нельзя". Принять участие в мероприятии призвали пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Мустафа Найем.

"Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане", - написал Порошенко в Facebook.