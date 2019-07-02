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18:14 02.07.2019

Боец ВСУ получил боевую травму на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

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Боец ВСУ получил боевую травму на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

С начала суток вторника, 2 июля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, подвергая украинские позиции обстрелам, в том числе, из минометов, вследствие чего один украинский военнослужащий получил боевое травмирование, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов… Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование", - говорится в вечернем брифинге пресс-центра ООС, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, на обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Теги: #всу #оос #россия #обстрел #украина #донбасс
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