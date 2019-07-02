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17:24 02.07.2019

Верховный суд отказался рассматривать жалобу налоговой на решение о неправомерности доначисления ПГНК около 9 млн грн

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Верховный суд отказался рассматривать жалобу налоговой на решение о неправомерности доначисления ПГНК около 9 млн грн

Верховный суд отказал Полтавской объединенной государственной налоговой инспекцией в рассмотрении кассационной жалобы на решение о неправомерности доначисления "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК) дополнительных 8,696 млн грн налоговых обязательств.

Согласно обнародованному на сайте Лондонской фондовой биржи во вторник сообщению JKX Oil&Gas plc, которой принадлежит ПГНК, жалоба отклонена по процедурным причинам.

"Верховный суд Украины отказался принять кассационную жалобу Полтавских налоговых органов по процедурным причинам, и поэтому данная апелляция не состоится. Дело закрыто в пользу ПГНК", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в конце 2015 года Полтавская объединенная государственная налоговая инспекция направила ПГНК сообщение-решение об увеличении налогового обязательства на 8,696 млн гр. В декабре 2018 года Полтавский окружной административный суд рассмотрел иск ПГНК о неправомерности начисления дополнительных налоговых обязательствах и связанных штрафных санкциях и вынес решение в пользу газодобывающей компании. Полтавские налоговые органы решили оспорить данное решение. По результатам рассмотрения апелляции суд в Харькове 2 мая 2019 года подтвердил решение Полтавского суда.

ПГНК, принадлежащая JKX, является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.

Теги: #налоговая #верховный_суд #пгнк
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