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14:20 02.07.2019

Госавиаслужба разрешила авиакомпании "Азур Эйр Украина" летать в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу

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Госавиаслужба разрешила авиакомпании "Азур Эйр Украина" летать в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины одобрила заявки авиакомпании "Азур Эйр Украина" на выполнение ряда рейсов в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу, соответствующее решение обнародовано на сайте Госавиаслужбы.

Кроме того, по итогам заседания комиссия ведомства отказала "Азур Эйр Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии "Харьков - Анталия" с частотой семь рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Комиссия также аннулировала права "Азур Эйр Украина" на эксплуатацию воздушной линии "Киев - Измир" с частотой четыре рейса в неделю.

В то же время комиссия представила право "Атласджет Украина" осуществлять рейсы на указанном направлении с той же частотой с неограниченным сроком действия права на эксплуатацию воздушной линии.

При этом Госавиаслужба решила предоставить "Азур Эйр Украина" права на эксплуатацию воздушных линий в Турцию: "Одесса – Даламан" (3 рейса в неделю), "Одесса – Бодрум" (3 рейса в неделю), "Львов – Бодрум" (3 рейса в неделю), "Харьков – Бодрум" (5 рейсов в неделю).

Также "Азур Эйр Украина" разрешили летать по маршрутам "Киев - Ла-Романа" (Доминикана, 2 рейса в неделю), "Киев – Варадеро" (Куба, 2 рейса в неделю) и "Киев – Бангкок" (Таиланд, 2 рейса в неделю) с определением неограниченного срока действия права на эксплуатацию воздушных линий.

Кроме того, Госавиаслужба согласовала авиакомпании "Эйр Таурус" возможность осуществлять авиаперевозки в Буркина-Фасо (аэропорты Уагадугу, Джибо, Дори, Фада-Нгурма и Уахигуя).

Как сообщалось, пунктуальность украинских авиакомпаний в мае снизилась до 84,4% (с 86,9% в апреле этого года) иностранных - до 82,8% (с 85,4% в апреле). Общее количество выполненных рейсов составило 3,198 тыс.

Теги: #госавиаслужба #разрешение
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