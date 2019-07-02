В день парламентских выборов общественный порядок будут обеспечивать более 72 тыс. полицейских

В день выборов в Верховную Раду планируется привлечь более 72 тыс. полицейских для обеспечения общественной безопасности и порядка, сообщил заместитель главы Национально полиции Украины Александр Фацевич.

Как сообщается на сайте Нацполиции, об этом Фацевич сообщил на совещании во вторник.

Всего, по его словам, в течение предвыборной кампании в органы полиции поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

"В основном указанная информация связана с незаконной агитацией – 1093 факта, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствиями осуществлению избирательного права - 48 фактов", - сказал замглавы Нацполиции.

В свою очередь заместитель начальника Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе Национальной полиции отметил, что с начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств: 48 уголовных производств непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 12 производств – это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.

Больше всего уголовных производств начато в Одесской (8) и Днепропетровской областях (7), а также в г.Киеве (6).