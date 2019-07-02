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08:31 02.07.2019

В 5 областях Украины из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт, на Волыни повреждены крыши школ и жилых домов

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В 5 областях Украины из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт, на Волыни повреждены крыши школ и жилых домов

В результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остается 601 населенный пункт в пяти областях Украины, в Ровенской области частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 291, Житомирская - 101, Киевская - 85, Сумская - 73 и Ровенская – 51", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Отмечается, что бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

Вместе с тем, 1 июля в 9 населенных пунктах Заричненского и Дубровицкого районов Ровенской области в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов.

"Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ДСНС не привлекались. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды", – подчеркнули спасатели.

Теги: #гсчс #непогода
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