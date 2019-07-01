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19:03 01.07.2019

Авиакомпания SkyUp сообщила о задержках 18 рейсов из-за неисправностей у 2 самолетов

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Авиакомпания SkyUp сообщила о задержках 18 рейсов из-за неисправностей у 2 самолетов

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) сообщила о задержках 18 рейсов 1 июля 2019 года из-за неисправностей в работе двух самолетов.

"Ряд рейсов 1 июля 2019 года вылетает с задержками. Причина - у двух самолетов были обнаружены неисправности", - поясняется в сообщении авиакомпании.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе SkyUp – оба самолета будут готовы к выполнению рейсов с 19:00 понедельника.

Задерживаются рейсы из международного аэропорта "Борисполь": PQ 671 Киев-Катания и обратный, PQ 4413 Киев - Анталия и обратный; PQ 7801 Киев-Тиват и обратный; PQ 7109 Киев-Шарм-эль-Шейх и обратный; PQ 421 Киев-Батуми" и обратный; PQ 3101 Киев-Монастир и обратный; PQ 7011 Киев-Хургада и обратный; PQ 434 Тбилиси -Киев и обратный.

Задерживаются также рейс PQ 3121 Харьков-Монастир и обратный.

"Задержки - это неприятно. Мы делаем все возможное, чтобы осуществить полеты максимально быстро и комфортно. Если возникнут новые задержки, мы сообщим максимально оперативно", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, подчеркнув, что SkyUp - авиакомпания лоукостер, а лоукостеры часто летают в небольшие аэропорты "меньшей" значимости.

"Это делает цену билетов дешевле. Но задержка в таком аэропорту может затянуться, так как при неисправности туда сложнее доставить нужные детали, произвести замену самолета и так далее", - отметили в авиакомпании.

В то же время, аэропорт "Борисполь" является крупнейшим аэропортом в Украине.

Теги: #рейсы #skyup #задержка
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