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10:21 01.07.2019

Коррупционеры не смогут получить убежище в странах G20

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Коррупционеры не смогут получить убежище в странах G20

 Страны G20 будут отказывать в предоставлении убежища скрывающимся коррупционерам.

О данном намерении говорится в декларации лидеров стран G20, принятой по итогам саммита в Осаке.

"Мы продолжим практическое антикоррупционное сотрудничество и подтверждаем нашу решимость отказывать в предоставлении убежища скрывающимся от правосудия коррупционерам и их активам, полученным в результате совершения коррупционных преступлений, в соответствии с международными обязательствами, принятыми также в рамках "Группы двадцати", и внутренним законодательством, и будем плотнее работать вместе в сфере сотрудничества по возврату активов", - говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Лидеры также высказали намерение усилить борьбу с подкупом иностранных должностных лиц. Кроме того, они будут более активно способствовать тому, чтобы в каждой стране G20 в возможно сжатые сроки начало действовать национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц.

Теги: #убежище #коррупция #g20
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