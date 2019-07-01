События

09:49 01.07.2019

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

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Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на местные власти.

Пострадавших в результате инцидента нет. По данным изданий, упавшим объектом, предположительно, является зенитная ракета.

Очевидцы сообщают, что видели вспышку в небе, после чего послышались три громких взрыва.

Власти северной части острова полагают, что речь идет об упавшем и взорвавшемся военном самолете или ракете.

Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил, что к крушению объекта, возможно, привели военные операции на Ближнем Востоке.

Теги: #кипр #военные #крушение
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