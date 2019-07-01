Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на местные власти.
Пострадавших в результате инцидента нет. По данным изданий, упавшим объектом, предположительно, является зенитная ракета.
Очевидцы сообщают, что видели вспышку в небе, после чего послышались три громких взрыва.
Власти северной части острова полагают, что речь идет об упавшем и взорвавшемся военном самолете или ракете.
Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил, что к крушению объекта, возможно, привели военные операции на Ближнем Востоке.