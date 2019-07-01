События

08:00 01.07.2019

В результате "пьяного" ДТП в Харькове пострадали четверо, в том числе двое детей

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В результате "пьяного" ДТП в Харькове пострадали четверо, в том числе двое детей

 В ночь на воскресенье на Белгородском шоссе в Харькове произошло столкновение автомобилей Toyota и Volkswagen, в результате которого были госпитализированы 4 человека, в том числе двое детей (4 и 10 лет).

"Предварительно установлено, что со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Деревянко двигался автомобиль Toyota. В районе АЗС по улице Сокольницкой водитель Toyota допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пострадали водитель  Toyota и трое пассажиров Volkswagen, среди которых двое детей", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным выводам, водитель автомобиля Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель второй машины был трезв.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пострадавшие #дтп #украина #харьков
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