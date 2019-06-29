События

17:22 29.06.2019

Фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачный" в северо-западной части Черного моря отработал ряд учебно-боевых задач

1 мин читать

Экипаж фрегата "Гетьман Сагайдачный" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины осуществил очередной выход в северо-западную часть Черного моря для ходовых испытаний, проверки главной энергетической установки и тренировки личного состава в условиях, приближенных к боевым.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в субботу на странице в соцсети Фейсбук, во время выхода военные моряки отработали ряд учебно-боевых задач.

"В частности, экипаж провел тренировку по артиллерийскому бою с кораблем противника, отражение нападения малоразмерных скоростных плавсредств, а также, совместно с авиацией ВМС ВСУ, учение по выявлению и уничтожению подводной лодки в условиях активного противодействия противника", - сказано в сообщении.

Кроме того, на фрегате провели учения по преодолению кораблем района с минной опасностью, отражению средств воздушного нападения противника и защиты на незащищенном рейде.

"По результатам выхода в море командование корабля положительно оценило действия экипажа, особо отметив высокий уровень подготовки артиллеристов, которые осуществили полное накрытие и уничтожение условных целей", - сообщает Генштаб.

Теги: #сагайдачный #вмс_всу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 07.06.2019
Делегация США в Одессе ознакомилась с десантно-штурмовыми катерами "Кентавр", которые вскоре пополнят состав ВМС ВСУ

Делегация США в Одессе ознакомилась с десантно-штурмовыми катерами "Кентавр", которые вскоре пополнят состав ВМС ВСУ

09:54 13.05.2019
Украинский ракетный катер и корабль королевского флота Великобритании провели тренировки в Черном море

Украинский ракетный катер и корабль королевского флота Великобритании провели тренировки в Черном море

08:17 19.04.2019
ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

08:22 14.02.2019
Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

14:32 11.02.2019
Учения "Си Бриз-2019" пройдут в Николаевской, Херсонской и Одесской областях

Учения "Си Бриз-2019" пройдут в Николаевской, Херсонской и Одесской областях

17:37 06.02.2019
В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

11:35 26.01.2019
Омбудсмен и руководитель ВМС ВСУ обсудили состояние здоровья раненых украинских моряков, захваченных РФ

Омбудсмен и руководитель ВМС ВСУ обсудили состояние здоровья раненых украинских моряков, захваченных РФ

11:38 08.01.2019
В ВМС Украины подвели итоги деятельности в 2018г и определили основные приоритеты работы в 2019г

В ВМС Украины подвели итоги деятельности в 2018г и определили основные приоритеты работы в 2019г

18:25 31.12.2018
Командующий ВМС ВСУ: Возвращение домой наших моряков из плена в РФ - главная задача

Командующий ВМС ВСУ: Возвращение домой наших моряков из плена в РФ - главная задача

14:49 26.11.2018
Сил и средств ВМС Украины достаточно для отражения нападения с моря – Воронченко

Сил и средств ВМС Украины достаточно для отражения нападения с моря – Воронченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

На Донбассе в пятницу боевики 14 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

ПОСЛЕДНЕЕ

На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

Турция получит некоторые технологии в рамках контракта по С-400

Умерла вторая пострадавшая от падения дерева в Харьковской области

Кандидат в депутаты в Киевской области разместил агитплакат на сожженном автобусе, который был вещдоком

В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

Полиция выявила сеть "трудовых лагерей", где людей с нарко- и алкозависимостью заставляли выполнять тяжелую работу

На Донеччині відремонтували пошкоджений водопровід Горлівка-Торецьк

В Днепропетровской области автомобиль столкнулся с ж/д платформой

Один человек погиб и двое травмированы в результате падения дерева в Харькове

Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА