События

11:45 29.06.2019

В Украине с начала июня утонули более 300 человек, в том числе 42 ребенка

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В Украине с начала июня утонули более 300 человек, в том числе 42 ребенка

В Украине с начала года в водоемах утонули более 600 человек, с начала июня на воде погибли более 300 человек, в том числе 42 ребенка, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается в субботу на сайте ГСЧС, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

"Люди также не читают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие – потеря управления и звонок на "101"", - сказано в сообщении.

Во время летних каникул увеличивается и количество погибших среди детей.

"Маленькие украинцы отправляются на местные пруды и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 42 маленьких жизней. Еще 10 детей удалось спасти", - сообщает ГСЧС.

Также спасатели предупреждают об опасности употребления алкогольных напитков во время отдыха у водоемов.

Теги: #статистика #гсчс #смерть
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