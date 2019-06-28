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22:13 28.06.2019

Пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад" ликвидировали

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Пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад" ликвидировали

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад", сообщает прес-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Пожар был ликвидирован в 21:30", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре поступила в ГСЧС около 17:00. По предварительным данным, горела кровля цеха на площади около 1000 м.кв.

Угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала нет.

К тушению пожара привлекли экипажи 19 спецавтомобилей и 114 пожарных.

Причину пожара выясняют.

Теги: #львов #депо #ликвидация #пожар
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