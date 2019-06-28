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20:58 28.06.2019

Тимошенко высказывается за принятие новой Конституции на референдуме

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Тимошенко высказывается за принятие новой Конституции на референдуме

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказывается за разработку новой Конституции Украины.

"Украине нужна новая Конституция", заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

По ее словам, ныне действующая Конституция не работает на защиту прав человека.

Тимошенко подчеркнула, что текст Основного закона должно написать общество с "широким масштабным обсуждением, с пониманием каждой запятой и каждой буквы".

Она отметила, что "по сути это должен быть общественный договор между всеми гражданами, а не спущенные властью на головы граждан те порядки, которые выгодны чиновникам и политикам".

Тимошенко считает, что новая Конституция должна приниматься на референдуме, "но не формально, а реально, чтобы люди знали, что они прописывают в этой Конституции и что они от этого получают".

Теги: #тимошенко #конституция_украины
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