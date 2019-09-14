Политика

18:04 14.09.2019

Пристайко: в Конституцию Украины не будут вноситься изменения об "особом статусе" Донбасса, а для ОРДЛО предлагается развитие по пути децентрализации

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Пристайко: в Конституцию Украины не будут вноситься изменения об "особом статусе" Донбасса, а для ОРДЛО предлагается развитие по пути децентрализации

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса, а оккупированным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.

"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - сказал он на брифинге в субботу в рамках 16-й встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES).

Пристайко указал, что Украина предлагает "той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития - это децентрализация".

"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем", - пояснил он.

Глава МИД заявил: "Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов".

Теги: #статус #донбасс #конституция_украины #пристайко
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