В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили о препятствовании властей Мариуполя избирательной кампании кандидата в нардепы Филимонова

В Мариуполе власти города препятствуют избирательной кампании кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" по 57 округу Владислава Филимонова, сообщили в пресс-службе политсилы.

"Сегодня в час ночи местная власть, полностью подконтрольная Оппозиционному блоку, руками коммунальной службы города (ТТУ) сорвала борды с политической рекламой кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" по 57 округу Владислава Филимонова. Это уже второе такое ЧП за последнюю неделю", – сказано в сообщении на сайте партии в пятницу вечером.

По словам главы Мариупольской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Максима Ткача, представители политсилы дежурили по каждому адресу, где была размещена реклама кандидата, что позволило "на горячем" застать сотрудников ТТУ, которым приказали уничтожить наши борды".

По его словам по данному факту была вызвана полиция, написано заявление. У коммунальщиков правоохранительные органы взяли пояснение.

"Сегодняшняя городская власть, которая в большинстве своём представлена депутатами и чиновниками Оппоблока, не гнушается любыми средствами, чтобы навредить своим оппонентам, при этом жителям Мариуполя, кроме подобных "пакостей", ничего предложить не может. Но, невзирая на все эти подлости, мы будем продолжать свою работу, встречаться с людьми и уверенно идти к победе. А нашим оппонентам напоминаем, что за препятствование в ведении избирательной кампании грозит уголовная ответственность", – подчеркнул Ткач.