Новинский: Необходимо прекратить войну, чтобы закрыть все КПВВ в Украине

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский уверен, что необходимо стремиться к устойчивому миру и выполнению минских соглашений, "окончательному отводу войск".

Как сообщается на официальном сайте партии в пятницу, 28 июня Новинский посетил КПВВ "Гнутово", куда приехал посмотреть, какие условия созданы для граждан Украины, которые пересекают линию разграничения в этом пункте.

Как отметил депутат, он неоднократно слышал жалобы людей на длинные часовые очереди на КПВВ "Гнутово". На момент визита Новинского, на пункте скопилось много желающих пересечь линию разграничения.

"Жители жалуются, что 3-4 часа стоят в очереди, чтобы переехать из одного села в другое, увидеть своих родных или просто поехать по делам. Это же неправильно, от этого нужно уходить и стремиться к устойчивому миру и выполнению Минских соглашений", - сказал Новинский.

Нардеп подчеркнул, что необходимо стремиться к окончательному отводу войск. Он так же отметил, что возлагает большие надежды на нового президента и Верховную Раду в этом вопросе.

"Я понимаю, как нужен мир Мариуполю. Ведь жители этого города в непосредственной близости от линии разграничения, и они каждый день живут в тревоге, так быть не должно", - резюмировал он.