Четверо освобожденных из плена ОРДЛО украинцев прибыли в Киев

Освобожденные в одностороннем порядке четверо украинских граждан, ранее удерживаемые на неподконтрольной территории Донбасса, в пятницу прилетели из Минска в Киев.

Трансляцию их встречи с родственниками в аэропорту вел телеканал "112. Украина".

В Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горяинов и Эдуард Михеев.

В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская сказала агентству, что политика Украины направлена на продолжение освобождения всех пленных.

"Сейчас освобождённые пройдут медицинское обследование, будет помощь психолога, также проведены необходимые фильтрационные мероприятия", сказала она.

Также Гитлянская подтвердила, что один из освобождённых по решению суда был объявлен в розыск за дезертирство, военная прокуратура будет принимать решение относительно дальнейшего расследования дела.

Кроме того, спикер СБУ добавила, что в отношении Медведчука Служба не расследует уголовных производств.