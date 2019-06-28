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16:17 28.06.2019

Жара во Франции побила абсолютный рекорд - 44,3 градуса

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Жара во Франции побила абсолютный рекорд - 44,3 градуса

На юге Франции в пятницу установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране, сообщает французское радио со ссылкой на местную метеорологическую службу.

По ее данным, в течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

До этого максимальной температурой воздуха за всю историю наблюдений во Франции считался показатель в 44,1 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован 12 августа 2003 года в провинции Гар, на юге Франции.

Ранее сообщалось, что в департаментах Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз в пятницу объявлен наивысший уровень опасности из-за жары. В связи с этим премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал граждан страны к "максимальной бдительности". Он также сообщил, что в пятницу из-за высоких температур во Франции будут закрыты 4 тыс. школ.

Теги: #жара #франция
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