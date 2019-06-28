События

14:37 28.06.2019

"ДНР"/"ЛНР" передали Украине четверых пленных в Минске

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Четверо удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей переданы в пятницу в Минске украинской стороне, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

В пятницу они прибыли в национальный аэропорт Минск, откуда вместе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком направятся в Украину.

Свободу получили военнослужащий Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Договоренность об освобождении четырех пленных была достигнута в четверг на встрече в Минске Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Теги: #передача #пленные #минск
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