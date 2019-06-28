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05:26 28.06.2019

Пассажиров Wizzair рейса Киев-Ларнака по измененному маршруту с остановкой в Дебрецене доставили в пункт назначения

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Пассажиров Wizzair рейса Киев-Ларнака по измененному маршруту с остановкой в Дебрецене доставили в пункт назначения

 Рейс авиакомпании Wizzair W6 6259 по маршруту Киев (аэропорт "Киев" им. Сикорского) - Ларнака (Кипр), который задержался с вылетом из-за "минирования" аэропорта "Киев" в четверг, благополучно осуществлен через Дебрецен (Венгрия), где был сменен украинский экипаж на венгерский.

Как сообщает корреспондент агенства "Интерфакс-Украина", находившийся в самолете, самолет из Киева через Дебрецен прибыл в Ларнаку в пятницу около 3 ночи, тогда как по расписанию должен был  прибыть в 21.40.

При этом он уточняет, что в Дебрецене прилетевший из Киева самолет был дозаправлен, украинский экипаж покинул самолет в связи с истечением разрешенного правилами рабочего времени, на его место заступил венгерский экипаж, который и доставил пассажиров в Ларнаку, к месту назначения.

Как сообщил агенству представитель венгерского экипажа, самолет в Ларнаке заберет пассажиров и доставит их по прямому маршруту в Киев.

Как сообщалось, рейс авиакомпании Wizzair W6 6259 по маршруту Киев-Ларнака должен был отправиться в Ларнаку в 18.45, однако из-за "минирования" аэропорта всех пассажиров и провожающих вывели за пределы аэропорта.

После осуществления проверки с участием собак, пассажиры на этот и другие рейсы были допущены в аэропорт около 18.15. После регистрации и прохождения контроля часть рейсов этой и других компаний отправились по назначению. Пассажиры рейса на Ларнаку также заняли места в самолете и около 20.30 бортпроводники сообщили, что в связи с истечением разрешенного на работу времени для экипажа рейс отменяется.

"Всех просим забрать вещи и выйти из самолета", - сказала тогда стюардесса.

Вместе с тем, пассажиры отказались покинуть самолет, требуя замены экипажа и доставки пассажиров в Ларнаку.

Тогда к пассажирам обратился командир корабля, пояснив, что в четверг из-за сообщений о минировании самолеты авиакомпании были перенаправлены для посадки в аэропорт Борисполь. Вследствие этого произошла задержка.

"Сейчас авиакомпания предпринимает меры для возможного продолжения полета через другой аэропорт", - сказал командир.

Через 10 минут он повторно обратился к пассажирам, сообщив, что рейс будет осуществлен через Дебрецен, где другим бортом пассажиров доставят на Ларнаку.

В свою очередь, вылет пассажиров из Ларнаки в Киев также был задержан.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Airкотируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Теги: #авиакомпания #украина #пассажиры
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