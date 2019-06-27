Глава МИД Украины обнародовал в соцсети ноту РФ и ответ Украины по украинским морякам

Министр иностранных дел Украины после брифинга президента Украины Владимира Зеленского обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук ноты РФ и Украины по военнопленным украинским морякам, задержанным российской стороной в Керченском проливе в 25 ноября 2018 года.

"Чтобы снять все вопросы, прошу к вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая – российская ловушка, кстати примитивная, вторая – наш ответ, которые выявляет скрытые мотивы РФ", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Так, Климкин констатирует, что Россия не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. "Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склонить нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, и заодно и опосредствованно признать оккупацию Крыма", - написал глава МИД Украины.

Климкин отметил, что РФ может "без проблем" завершить все внутренние процессы для освобождения украинских моряков.

"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, кто-то в Офисе президента банально попался", - подчеркнул Климкин.

Он подчеркнул, что решение Международного трибунала однозначное: Россия обязана немедленно и без условий освободить моряков и корабли.

При этом Климкин отметил проблемы с коммуникацией со стороны президента. "Весь дипломатический мир знает, где меня искать. Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть", - написал он.

Как сообщалось, в четверг президент Украины заявил, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Павла Климкина и назначения за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернета.

"Это (отсутствие решения по смене главы МИД – ИФ) приводит к тому, что я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из Интернета… Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ИФ)", - сказал Зеленский на брифинге в администрации президента в четверг.

Глава государства отметил, что "в глаза не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины". "А это вопросы безопасности страны, жизни наших граждан. Это все является приоритетом любого президента, нравится он кому-то или нет", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия нынешнего главы МИД Климкина "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"

"Мне непонятно, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства Украина, когда это является компетенцией президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины согласно Конституции Украины", - заявил он.

Зеленский также указал, что хотел бы услышать от Министерства иностранных дел публичное объяснение их действий.