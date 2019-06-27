Разработчик сервиса продажи билетов "Унит" обвинил группу должностных лиц "Укрзализныци" в давлении

Компания-разработчик системы по продаже электронных билетов "Укрзализныци" ООО "Унит" обвиняет группу должностных лиц компании в давлении и просит главу компании привлечь профильных специалистов и правоохранительные органы к решению указанного вопроса.

Соответствующее открытое письмо к главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову по поводу ситуации, сложившейся вокруг системы "Электронный билет" опубликовано на сайте "Унита".

"На сегодняшний день организованной группой должностных лиц "Укрзализныци" в сговоре с частной компанией принимаются меры, направленные на выведение из-под контроля "Укрзализныци" системы с последующей передачей ее в управление частной компании. Для достижения этой цели должностными лицами филиала ГИОЦ "Укрзализныци" искусственно создаются перебои в работе системы, а в дальнейшем система может быть принудительно остановлена этими лицами, чтобы обвинить разработчика системы - ООО "Унит", тем самым оправдав себя", - отмечается в тексте письма.

По мнению компании, такие деструктивные действия должностных лиц, которые могут привести к полной остановке системы, подрывают работу "Укрзализныци".

Разработчик системы призывает Кравцова вмешаться с целью недопущения возможных перебоев и остановки работы системы, что приведет к коллапсу в продаже билетов. В "Уните" требуют организовать совместное совещание с привлечением профильных специалистов и соответствующих правоохранительных органов.

Как сообщалось, еще в августе 2015 года "Укрзализныця" заявляла о намерении отказаться от сотрудничества с компанией "Унит", которая разрабатывала и управляет онлайн-системой.

"Унит" – украинская IT-компания, основанная в 2007 году и осуществляющая деятельность в сфере разработки, установки, консультации и поддержки программных продуктов. Компания специализируется на создании и внедрении программных продуктов в таких сферах, как защита информации, транспорт, ID-документ, здравоохранение, финансы, розничная торговля и телекоммуникации.

Среди своих клиентов компания указывает Кабинет министров, Государственный центр занятости, "Укрзализныцю", полиграфкомбинат "Украина", Киевскую горгосадминистрацию, а также коммунальные предприятия "Главный информационно-вычислительный центр", "Киевский метрополитен" и "Киевтранспарксервис" и ряд украинских банков.

Бенефициарным собственником компании (в том числе опосредованно через белизскую "Юнайтед Тим") указан бизнесмен Геннадий Точилин.